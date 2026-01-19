板野友美が１９日、ＳＮＳを更新。ＣＨＡＮＥＬのお気に入りバッグを紹介した。「ＣＨＡＮＥＬのふわふわｂａｇ見た目もだけど、結構物入るところ実用的ですき。ＺＡＲＡのミニスカに見えてキュロットなのすき。」とＺＡＲＡのミニスカ見えキュロットで長く細〜い脚を見せる私服姿を公開。セリーヌのキャップもよく似合っており、「何着ても似合うしヤバいくらいに可愛いすね」「可愛すぎる♥」とファンにも大好評