よく耳にする英単語に1文字足すと、新たな意味に！今回のお題は「食べた」を表す英単語「ate」。1文字足して「門」に変えてみてください。問題：「ate」に1文字足して「門」にしてください「ate」にアルファベットを1文字足して、家の「門（もん）」という意味の単語を完成させてください。1. G2. L3. D答えを見る↓↓↓↓↓正解：1. G正解は「1. G」で、単語は「Gate」でした。▼解説eatの過去形「ate（食べた）」の前に「G」を付