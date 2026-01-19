お笑いコンビ・カベポスターが、19日放送のMBSラジオ『カベポスターのMBSヤングタウン』（後10：00）に出演。東京進出を発表した。【写真】カベポスター『ヤンタン』で東京進出を発表エンディングで「きょうもラジオ聞いていただきありがとうございました。一番、広くみなさんにお伝えできるのはどこかなと思った時に、ここかなと思いまして。ご報告があります。我々、カベポスターは4月より東京よしもと所属にならせていただ