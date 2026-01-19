19日午後4時前、福岡県朝倉市でライトバンが小学生の男の子2人をはね、このうち8歳の男の子1人が死亡しました。警察によりますと、19日午後3時50分ごろ、朝倉市屋永の交差点でライトバンが出合い頭に自転車2台をはねました。この事故で、自転車に乗っていた小学生2人が病院に運ばれ、このうち、近くに住む北郷航さん（8）が頭を強く打っていて、死亡が確認されました。もう1人の男の子は鎖骨を折る重傷ですが、命に別条はないとい