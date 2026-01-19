ソフトバンクがオンラインショップ割」の割引額と対象機種を1月23日に変更！ソフトバンクは9日、携帯電話サービス「SoftBank」における公式Webストア「ソフトバンクオンラインショップ」において実施している他社から乗り換え（MNP）や番号移行における対象機種の購入で最大21,984円が割り引かれる「オンラインショップ割」の割引額および対象機種を2026年1月23日（金）に変更するとお知らせしています。これにより、MNP（LINEモバ