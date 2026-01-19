巨人に新加入した則本昂大投手（３５）が１９日、阿部慎之助監督ら首脳陣と移籍後初対面を果たした。球団公式インスタグラムでその様子が公開された。この日、都内のホテルで入団会見に臨んだ則本のもとへ、阿部監督、橋上秀樹オフェンスチーフコーチ、杉内俊哉投手チーフコーチ、内海哲也投手コーチ、実松一成バッテリーコーチが集結。５人でのショットや、スーツ姿の則本が指揮官と笑顔でガッチリ握手を交わす２ショットなど