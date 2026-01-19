お笑いトリオ・ロバートの秋山竜次さん（47）が、1人3役の演技に挑戦した飲料メーカーの新CMが公開されました。『からだすこやか茶W＋』の新CM『小悪魔W』篇で、サラリーマンのほかに、食事に含まれる“脂肪”と“糖”の“2体の小悪魔”も演じた秋山さん。自身もこのキャラクターを気に入っているそうで、「かわいいんですよ、ヤツらが。憎めないというか、結局自分がやってるんですけども。おなかとかフォルムがかわいいですよね