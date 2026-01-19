女子プロレスラーでタレントの上原わかなが１９日、インスタグラムを更新。私服姿のオフショットを投稿した。上原は青のニット姿で、「月曜日お疲れ様でしたっゆっくり休んでね」とメッセージ。２３日、テレビ東京系「デカ盛りハンター」に出演することを告知した。１８日の投稿では「最近、テレビとかＹｏｕＴｕｂｅとか他のジャンルで私のことを知ってくれて、そこからプロレス好きになったって言ってもらえたり、会場に