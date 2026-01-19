フジテレビ「呼び出し先生タナカ」が１９日、『創立５０周年漢検＆鬼滅の刃と特別コラボ！芸能界漢字王決定戦』と題して放送され、漢字が得意な芸能人らが出演した。元モーニング娘。でテレビ東京のアナウンサーに転身し、現在はフリーアナウンサーでタレントとして活動する４児ママの紺野あさ美（３８）も出演。グリーンのブレザーにチェックのプリーツスカートの制服姿に全く違和感はなく、ＳＮＳ上には「紺野あさ美ちゃん久