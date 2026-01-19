お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。1月19日の放送は、筑摩書房から発売中の『資本主義はなぜ限界なのか――脱成長の経済学』の著者であり、立命館大学経済学部准教授で経済学者の江原慶氏を招き、本の内容について伺った。 大竹「今回は『資本主義はなぜ限界なのか』。帯には