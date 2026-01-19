2026年1月5日、米男性ファッション誌「GQ」の台湾版はアニメ映画「ひゃくえむ。」のレビュー記事を掲載し、「あなたは自分が何のために走っているか考えたことがあるだろうか」と問い掛けた。記事は、「2025年はアニメファンにとって幸福な一年だった。劇場版『チェンソーマン レゼ篇』、劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来、『劇場版 呪術廻戦0』などが次々と感情に強烈な一撃を与えてくれる。そしてこの幸福はさらに