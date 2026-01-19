ロッテで今季プロ20年目を迎える角中勝也外野手（38）が、野球系YouTube「トクサンTV」に出演。プロ入りして最初に衝撃を受けた投手を明かした。独立リーグの四国ILから2006年ドラフト7位でロッテ入り。2軍では打てていたが、1軍の壁を感じる時期が続いた。「バケモノだと思った」という1軍投手の中でも最初に衝撃を受けたのが2009年に対戦したソフトバンクの摂津正投手だった。「ど真ん中の真っ直ぐが当たらない。ズドー