柿澤勇人と吉沢亮がダブルキャストで主演を務めるミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』より、キャスト16名の扮装ビジュアルが解禁された。【写真】柿澤勇人＆吉沢亮のソロビジュアルも！ミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』扮装ビジュアル本作は第71回トニー賞でミュージカル作品賞・ミュージカル脚本賞・オリジナル楽曲賞など6部門に輝き、第60回グラミー賞や第45回エミー賞なども受賞した話題作。2016年