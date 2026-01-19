【ナイロビ共同】南アフリカの最大都市ヨハネスブルク郊外で19日、通学用ミニバスがトラックと衝突する事故があり、少なくとも13人の子どもが死亡した。地元教育当局が発表した。南アでは運転マナーの悪さから交通事故が頻発している。現場はヨハネスブルク中心部から南西に約60キロ。地元メディアなどによると、バスが停車中の車両を追い越そうとして、対向してきたトラックと正面衝突したとみられる。