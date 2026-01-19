橋本環奈主演のフジテレビ月９ドラマ「ヤンドク！」第２話が１９日に放送された。入院した母に付き添っていたが、突然倒れて手術が必要となるヘアモデル篠原美咲役で入山杏奈（３０）が登場した。ネットでも話題となり「入山杏奈が橋本環奈と並んでる世界線有り難すぎる画面が美しい」「杏奈さん来た！！！爆ビジュ」「この子の顔ずっと好き」「綺麗なお姉さん居ると思ったら」「久しぶりに見たな」「橋本環奈と入山杏奈の