カンロから、冬のときめきをぎゅっと閉じ込めた話題のスイーツ「スノーマロウ」が待望の再販売。ショコラとマシュマロが織りなす雪景色のような世界観は、SNSでも大きな反響を呼び、これまでの販売は即完売続き。2026年1月26日（月）12時より、KanroPOCKeT限定で再び手に入るチャンスが到来します。寒い季節にこそ楽しみたい、心までふんわりほどける冬季限定の甘い体験に注目です♡ 雪遊び気分を楽しむショコラ