よく耳にする英単語に1文字足すと、新たな意味に！今回のお題は「〜と」を表す英単語「and」。1文字足して「砂」に変えてみてください。問題：「and」に1文字足して「砂」にしてください「and」にアルファベットを1文字足して、海岸などにある「砂（すな）」という意味の単語を完成させてください。1. H2. L3. S答えを見る↓↓↓↓↓正解：3. S正解は「3. S」で、単語は「Sand」でした。▼解説「and（〜と）」の前に「S」を付ける