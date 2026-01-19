【ベルリン共同】米国のデンマーク自治領グリーンランド領有に反対するドイツとフランスの財務相は19日、ベルリンで記者会見し、トランプ米大統領の追加関税表明を受け「脅迫」に屈しないとして対抗措置を検討する考えを表明した。先進7カ国（G7）財務相会合を近日中に開催し協議するという。ドイツのメルツ首相は、スイスでの世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）に合わせてトランプ氏との会談を模索する考えを示した。