春節祭をＰＲするＤＪＫＯＯさん（中央）ら＝横浜市役所中国の旧正月「春節」を祝う「横浜春節祭２０２６」が、横浜中華街（横浜市中区）を中心に２０日に始まる。音楽グループ「ＴＲＦ」のＤＪＫＯＯさんが広報アンバサダーを務め、１９日に市役所で開かれた式典で「街ごとフェス。夜がすてきで映えポイントもいっぱいあるので、みんなで楽しめる」とＰＲした。横浜中華街発展会協同組合などでつくる実行委員会の主催。３