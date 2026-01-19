元経済産業省官僚で経済評論家の岸博幸氏が１９日、大阪・読売テレビ制作の夕方ワイドニュース番組「かんさい情報ネットｔｅｎ．」に出演し、衆議院の解散を発表した高市早苗首相について言及した。この日、高市首相は自民・維新の連立政権の枠組みに変わったからこそ国民の意思に問いかけたいとし「私自身の進退をかける」と発言。２３日に衆議院解散をし、解散総選挙（２７日公示、２月８日投開票）について説明した。会見