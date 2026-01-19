ノルディックスキーの複合男子は１９日、ミラノ・コルティナ五輪の国・地域別出場枠が確定し、全日本スキー連盟の派遣推薦基準を満たした山本涼太（２８）＝長野日野自動車＝、渡部暁斗（３７）＝北野建設＝、谷地宙（そら、２５）＝ＪＡＬ＝の代表入りが確実になった。正式に決まれば、３大会連続メダル獲得中で今季限りで引退する渡部暁は２００６年トリノ五輪から６大会連続、山本と谷地はともに２大会連続の出場となる。