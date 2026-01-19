日本時間２２時３０分にカナダ消費者物価指数（CPI）（12月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（CPI）（12月）22:30 予想-0.4%前回0.1%（前月比) 予想2.2%前回2.2%（前年比)