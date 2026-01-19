高市総理はきょう、通常国会が召集される今週23日に衆議院を解散し、総選挙の投開票を来月8日におこなうと表明しました。高市総理はきょう、記者会見を開き、今月23日に衆議院を解散し、総選挙を27日に公示、来月8日に投開票をおこなうと表明しました。また、解散の理由については、日本維新の会との連立政権樹立に伴う大きな政策転換をあげ、勝敗ラインについては、「与党で過半数を目指す」と話し、「総理大臣としての進退をかけ