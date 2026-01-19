株式会社HISは14日、プレミアリーグのトッテナムとオフィシャル・リージョナル・パートナー契約を締結したと発表した。契約期間は2年半。「今後、HISは日本における唯一のスパーズ公式旅行パートナーとして、観戦ツアーや特別体験プログラムを通じた欧州サッカーの感動と熱狂を日本の皆様にお届けします。本場の感動的なスポーツ体験を、日本のファンや企業に安定的にご提供することで、『世界の熱狂を近づける存在』でありたい