子どもまで巻き込むなんて…疲弊しきった毎日から目を背けたい。SNS上で「幸せな家庭」アピールをする妻／私はあのママ友より幸せだと思っていたのに（1）同じマンションに暮らすふたりのママ、サヤカとエミ。サヤカの上の階にエミが引っ越してきて、同じ歳の娘がいることから仲良くなっていきます。SNSで家族の投稿を続けるサヤカは、イケメン夫と聞き分けの良い長女ミレイ、そして生まれたばかりの長男レンの4人家族。一方、エミ