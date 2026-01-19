ただ普通に接していただけなのに、既婚男性からなぜか距離を詰められたり、好意を向けられたりした経験はありませんか？それは、あなたが悪いわけでも、誘っているわけでもありません。ただ、男性の“不倫スイッチ”を刺激しやすい振る舞いの傾向が、無意識に出ているだけでしょう。共感力が高く、話を深く聞きすぎる相談に乗るのが得意で、相手の気持ちをよく汲み取れる。それは素晴らしい長所ですが、男性側が「理解してくれる特