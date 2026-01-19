冬型の気圧配置による雪の影響で20日の空の便はすでに一部で欠航が決まっています。全日空は20日午後から夜にかけて、北海道・新千歳空港と東京や伊丹などを結ぶ38便を欠航すると発表しました。およそ3000人に影響が出るとしていて、利用者には午前中の便への変更を勧めています。一方、日本航空は20日午前9時ごろの天候の状況を見て欠航などについて判断するとしていて、今のところ欠航が決まっている便はありません。