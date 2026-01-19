山本涼太、渡部暁斗、谷地宙【ロンドン共同】ノルディックスキーの複合男子は19日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の国・地域別出場枠が確定し、全日本スキー連盟の派遣推薦基準を満たした山本涼太（長野日野自動車）渡部暁斗（北野建設）谷地宙（JAL）の代表入りが確実になった。正式に決まれば、渡部暁は2006年トリノ五輪から6大会連続、山本と谷地はともに2大会連続の出場となる。