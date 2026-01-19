政治アナリストの伊藤惇夫氏と東大の牧原出教授が１９日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、高市首相による衆院解散の大義や情勢をめぐり議論した。伊藤氏は、この日の首相の解散表明について「なぜ今なのか、いまだに理解できない」と指摘。「与党で過半数をぎりぎり維持した場合、むしろ党内から不平不満が噴き出してくる可能性がある」とも述べた。牧原氏は、政権の安定には「自民党だけで過半数をとるぐらいの勢い