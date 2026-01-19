バスケットボールの祭典『りそなグループBリーグオールスター2026』が18日までの3日間、長崎スタジアムシティの「ハピネスアリーナ」で、初めて開催されました。 長崎が “熱気に包まれた3日間” を振り返ります。 バスケ界のスター選手が一堂に会し、長崎市で3日間開催されたバスケットボールの祭典『りそなグループ Bリーグオールスターゲ