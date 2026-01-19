YouTuberで美容系インフルエンサーの菜々さんは1月18日、自身のInstagramを更新。結婚式の前撮りショットを披露しました。【写真】菜々の結婚式の前撮りショット「可愛すぎる！！！」菜々さんは「Thank you」とつづり、4枚の写真を投稿。夫との結婚式の前撮りショットです。白いウエディングドレスは肩周りが大胆に開いたデザインで、美しいデコルテと胸元が際立つエレガントな一着となっています。1枚目は海をバックにした岩場で