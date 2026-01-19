小腸から続く最後の消化管である「大腸」は、消化・吸収が終わった食物の残りかすの最終処理場であり、便をつくって溜め、排泄する仕事を担っています。大腸を通過する内容物には、食物中の発がん物質や細菌、場合によってはウイルスなども含まれ、さらに腸内の悪玉菌がつくる有害物質まで加わります。いわば、大腸は体内の汚物処理場のような場所といえます。では、大腸はどのような構造になっているのでしょうか。大腸のはじまり