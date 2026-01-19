なにわ男子の西畑大吾さん（29）と俳優の福本莉子さん（25）が19日、切なすぎると話題の小説を実写映画化した『時給三〇〇円の死神』（2026年秋公開）でW主演にして映画初共演することが発表され、作品への思いを明かしました。映画は“死神のアルバイト”というユニークな設定ながら、切なすぎる展開などが話題となった、藤まる（ふじまる）さんによる小説が原作。“死神のアルバイト”を通し、人間の“醜さ”と“優しさ”に触れ