友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は彼氏にイラっときたことについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は友だちのふみと電話をしていて、彼氏の話題になります。ある日彼氏の浦本くんに、コロナになったことを打ち明けた主人公。すると主人公の心配よりも先に「飲み会行けないじゃん」と衝撃の