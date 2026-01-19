◆大相撲初場所９日目（１９日・両国国技館）新入幕の羽出山（玉ノ井）が初勝利。負ければ年６場所制となった１９５８年以降では新入幕からワーストとなる初日から９連敗だったが、友風（中村）との立ち合いから前に出た。相手のはたきで物言いがついたが押し出し初勝利。「８連敗したので（勝利の）味はない」と笑顔はなかった。この日は地元の東京・東村山市名物の「だいじょぶだァー饅頭」が描かれた化粧まわしで初めて土俵