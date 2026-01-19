和グルメの食べ放題が楽しめる『ブッフェレストラン 八献 イオンモール幕張新都心店』では、2026年1月13日（火）〜2月13日（金）の期間、お得なキャンペーンを平日ランチタイム限定で開催しています。【全写真】この豪華ネタが食べ放題！「平日限定スペシャルコース」のメニューこちらは、通常90分の制限時間が設けられている「スペシャルコース」を、なんと“時間無制限”で利用できるというもの！提供中の「スペシャルコース」で