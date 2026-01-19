俳優の名取裕子さん（68）が19日、出演する映画の完成披露に、お笑いタレントの友近さん（52）と白川士監督とともに登場し、名取さんが友近さんの撮影現場での物静かな一面を明かしました。イベントは、名取さんと友近さんがW主演する映画『テレビショッピングの女王 青池春香の事件チャンネル』の完成披露です。昭和から平成にかけて数多く制作・放送されていた“2時間サスペンスドラマ”の新たな可能性を映画館で届ける企画とし