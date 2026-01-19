橋本環奈が主演を務める月9ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）第2話では、内田理央が演じる城島麗奈が初登場となった。内田は現在、テレ東のドラマチューズ！枠で放送中の『略奪奪婚』で主演を務めており、これで『ヤンドク！』『略奪奪婚』と月曜日、火曜日と続けての連ドラ出演を飾ることとなる。 参考：『ヤンドク！』平祐奈が橋本環奈のマブダチ役で出演内田理央との“ヤンキー3ショット”も 内田が演