宮崎県でキャンプを行っているサッカーアルビレックス新潟。選手たちはコミュニケーションを取りながら練習を進め、明治安田J2・J3百年構想リーグの開幕へ機運を高めています。 【吉田優アナウンサー】「歓迎ムードの宮崎県都城市。上着のいらない暖かさの中、これから午後の部の練習がスタートします」1月9日から一次キャンプを行っている船越アルビ。例年に比べると、走りこみなど基本的な