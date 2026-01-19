1月21日から強い冬型の気圧配置が続き、平地でも大雪となるところがある見込みで、北陸地方整備局などが1月19日合同会見で大雪への備えを呼びかけました。 【新潟地方気象台河野智一 気象防災情報調整官】「予想より寒気が強まった場合や、雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大雪となる可能性がある」北陸地方整備局や新潟地方気象台など5つの機関が1月19日合同で会見を開き、呼びかけたのは大雪への備え。1月21