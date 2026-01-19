櫻井翔さん（43）が19日、自身が出演する自動車保険の新CM発表会に登場し、2026年の抱負などについて明かしました。2026年に入ってからの過ごし方について聞かれた櫻井さんは、「日本全国いろんなところに取材に行っています。加えて、年明けてから自分でハンドルを握る機会も多かったので、安全を意識しながら。より意識しながらハンドルを握るようになりました」と話しました。さらに、2026年の抱負について聞かれると「海を越え