柏崎刈羽原発6号機について、東京電力は1月17日に発生した不具合への対応が続いているため、20日に予定していた原子炉の起動は延期されることになりました。 14年ぶりの再稼働が迫る柏崎刈羽原発。20日に原子炉を起動する予定で制御棒の引き抜き試験などを実施してきましたが、17日に不具合が発生。制御棒1本を引き抜いた状態でペアになっている制御棒以外のものを引き抜こうとすると警報が鳴るはずが鳴らなかったということです