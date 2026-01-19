任期満了に伴う新潟県五泉市長選挙が1月18日告示され、現職の田辺正幸さんが無投票で再選しました。 任期満了に伴い、18日告示された五泉市長選挙で、無投票で2期目の当選を決めたのは、無所属で現職の田辺正幸さん（57）です。【再選を決めた田辺正幸 氏】「市民の生の声・市民のニーズを聞きながら一生懸命取り組んでまいりたいと思うので、これからもぜひ皆さん、よろしくお願い申し上げる」田辺さんは2期目に向け、人