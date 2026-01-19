拉致被害者・横田めぐみさんの母・早紀江さんとめぐみさんの同級生が1月19日、総理官邸を訪れ、木原官房長官と面会しました。 めぐみさんが1977年に北朝鮮に拉致されてから今年で49年。6年前に亡くなった夫・滋さんの写真を手にした早紀江さんは…【横田早紀江さん】「本当に私たちは（北朝鮮側が）『親が来なさい』と言うなら、いつでも喜んで参りますので、命がなくなろうが、何しようが、子どもたちがみんな元気で戻されるなら