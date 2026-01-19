自民党の松本剛明・元総務相（６６）（衆院兵庫１１区）が１９日、次期衆院選に出馬しない意向を、兵庫県姫路市内で開いた集会で支援者らに明らかにした。病気が理由と説明し、後継として妻の孝子氏（６６）に託す考えも明らかにした。孝子氏も出馬に意欲を示している。松本氏は当選９回。２０００年の衆院選で民主党から初当選し、外相を務めた後、１７年に自民党に入り、総務相などを歴任した。