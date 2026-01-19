バンダイは、『ウルトラマンオメガ』より「オメガスラッガー MEMORIAL EDITION」(13,200円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年7月発送予定。2026年7月発送予定「オメガスラッガー MEMORIAL EDITION」(13,200円)「オメガスラッガー MEMORIAL EDITION」は、2026年1月17日の放送で最終回を迎えた『ウルトラマンオメガ』の変身アイテム「オメガスラッガー」