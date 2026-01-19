１９日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、高市早苗首相（自民党総裁）がこの日、首相官邸で会見。２３日に召集の通常国会の冒頭で衆議院を解散し、２月８日投開票の日程で総選挙を行うことを表明したことを報じた。キャスターの大越健介氏は「高市総理が求めるのは自民党内だけでなく、国民に信任された内閣総理大臣の座ということのようです」と話し始めると「高市総理は今日の会見で今