『海底47m』シリーズのヨハネス・ロバーツが手掛ける密室パニックシチュエーションスリラー『おさるのベン』が２月20 日(金)より公開。家族の一員として愛されていたペットのチンパンジーが豹変する、本作の“違和感”を凝縮したTVCM映像が解禁された。主人公の日本語音声を上田麗奈、ナレーションとタイトルコールを諏訪部順一が務めている。なお、劇場上映は日本語字幕のみとなっており、二人の声が聞けるのはこのCMのみとなる。