こちらは、ESO（ヨーロッパ南天天文台）のVLT（超大型望遠鏡）が観測した銀河「NGC 5426」と「NGC 5427」。下側がNGC 5426で、上側がNGC 5427です。おとめ座の方向、約1億2000万光年先にあります。2つの似たような大きさの渦巻銀河が互いの渦巻腕（渦状腕）を伸ばして、踊っているようにも見える姿。ESOはその様子を「A Galactic Ballet（銀河のバレエ）」と表現しています。【▲ ESOのVLT（超大型望遠鏡）が観測した銀河「NGC 542