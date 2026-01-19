中間選挙は「手ごろな価格の実現」が焦点【ワシントン＝坂本幸信、ニューヨーク＝木瀬武】米国の大統領に就任してから２０日で１年となるトランプ氏は、関税を外交カードに世界を翻弄（ほんろう）し、日本経済も大きな打撃を受けた。好調な株価などを背景に就任後の成果をアピールするが、物価高への不満は低・中所得者層を中心に高まっている。不安定さを増す政権運営が、再び世界経済を混乱に巻き込む恐れもある。■「関税王」